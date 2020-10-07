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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20
Кассандра написав:
Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги!
Карту перед зверненням виводили в 0?
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KVV
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Додано: Вів 06 жов, 2020 12:40
KVV нет, сын загасился 30-го, но гасил только сумму в грейсе
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Кассандра
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:37
Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
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Spring
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:43
Spring, это общий лимит, который распространяется на Платівку, В5 й #PudraCard. Там программа сбережения одна на все карты.
У Weekend Card своя программа и лимит отдельный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:45
MASolomko
Спасибо. К сожалению, Викенд уже не оформляют
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
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Spring
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:23
Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 06 жов, 2020 16:30
velvet
Нет, там всё правильно. А для WC указана дата 20.10. Понимаете почему?
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Vorlon
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Додано: Вів 06 жов, 2020 17:11
Митяйка написав: anis написав:
Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Вы всё перепутали..В5-777 грязями,625 чистых.
Ничего не путал! Выше правильно пояснили уже
Оформи карту по ссылке и получи:
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:00
Spring написав:MASolomko
Спасибо. К сожалению, Викенд уже не оформляют
20.10 заканчивается срок на карте, переоформлять и не собираюсь.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:21
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.
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