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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3556355735583559>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:20

  Кассандра написав:Зря я-таки тасю пожурила на выходных, хоть и чувствовала что надо подождать понедельника. Позвонил сын и сказал, что пришла смс о поднятии кл. Налили, то что просил. Так что схема повышения кл оказалась рабочей как ни странно. Так что дерзайте коллеги! :wink:

Карту перед зверненням виводили в 0?
KVV
 
Повідомлень: 546
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Подякував: 25 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 12:40

KVV нет, сын загасился 30-го, но гасил только сумму в грейсе
Кассандра
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Повідомлень: 1136
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:37

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
[b]ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:43

Re: ТАСКОМБАНК

Spring, это общий лимит, который распространяется на Платівку, В5 й #PudraCard. Там программа сбережения одна на все карты.

У Weekend Card своя программа и лимит отдельный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2496
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:45

MASolomko
Спасибо. К сожалению, Викенд уже не оформляют
http://lx4.me/c/BruGAiHB
[b]ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
Spring
 
Повідомлень: 159
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:23

Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3011
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:30

velvet
Нет, там всё правильно. А для WC указана дата 20.10. Понимаете почему? :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:11

Re: ТАСКОМБАНК

Митяйка написав:
  anis написав:
Яша написав:напомните, здесь кешбек по б5 чистыми или грязными? какие особенности вывода?
Чистыми, в конце квартала не забыть вввести, а так хоть каждый день.
Вы всё перепутали..В5-777 грязями,625 чистых.
Ничего не путал! Выше правильно пояснили уже
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:00

  Spring написав:MASolomko
Спасибо. К сожалению, Викенд уже не оформляют

20.10 заканчивается срок на карте, переоформлять и не собираюсь.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:21

  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?


Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.
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