|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22
velvet написав:
Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.
Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25
TASCOMBANK написав: Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.
Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32562
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2592 раз.
- Подякували: 3813 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|