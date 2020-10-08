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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22
velvet написав:
Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.
Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25
TASCOMBANK написав: Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?
Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.
Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35
Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
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arh_ua2020
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17
arh_ua2020 написав:
Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
Есть патамуша вы неглядя подмахнули в отд-и договор на страхование финрисков, снимается 1% от суммы трат за месяц.
Отказаться мона заявой в отд-и... ну если получится уговорить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17
arh_ua2020 написав:
Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
Доброго дня.
Сума регулярного страхового платежу становить 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитною картою, але не менше 20,00 грн.
Списується регулярний страховий платіж кожного 5-го числа місяця (списується в поточному місяці за попередній місяць).
Страховий платіж списується при наявності заборгованості за договором на дату списання регулярного платежу.
Ви можете в будь який період часу відмовитись від страхового полюсу.
Для цього необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
klug написав:
Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.
2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.
Этого достаточно в абсолютно всех банках и как подтверждение доходов, и для финконтроля.
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curiousobro
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