Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22
Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25
Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35
Страховка
Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17
Есть патамуша вы неглядя подмахнули в отд-и договор на страхование финрисков, снимается 1% от суммы трат за месяц.
Отказаться мона заявой в отд-и... ну если получится уговорить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17
Доброго дня.
Сума регулярного страхового платежу становить 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитною картою, але не менше 20,00 грн.
Списується регулярний страховий платіж кожного 5-го числа місяця (списується в поточному місяці за попередній місяць).
Страховий платіж списується при наявності заборгованості за договором на дату списання регулярного платежу.
Ви можете в будь який період часу відмовитись від страхового полюсу.
Для цього необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.
Этого достаточно в абсолютно всех банках и как подтверждение доходов, и для финконтроля.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:17
Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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