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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3556355735583559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22

  velvet написав:Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.



Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25

  TASCOMBANK написав:
  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?


Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.

Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35

Страховка

Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
arh_ua2020
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17

  arh_ua2020 написав:Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо

Есть патамуша вы неглядя подмахнули в отд-и договор на страхование финрисков, снимается 1% от суммы трат за месяц.
Отказаться мона заявой в отд-и... ну если получится уговорить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17

  arh_ua2020 написав:Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо


Доброго дня.

Сума регулярного страхового платежу становить 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитною картою, але не менше 20,00 грн.
Списується регулярний страховий платіж кожного 5-го числа місяця (списується в поточному місяці за попередній місяць).
Страховий платіж списується при наявності заборгованості за договором на дату списання регулярного платежу.
Ви можете в будь який період часу відмовитись від страхового полюсу.
Для цього необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20

  klug написав:Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.


2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Этого достаточно в абсолютно всех банках и как подтверждение доходов, и для финконтроля.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:17

  curiousobro написав:2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:55

Re: ТАСКОМБАНК

Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает. ФОП не обязан пропускать две средства через счёт - выписка 2600* им ничего не даст.
Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?
klug написав:
  curiousobro написав:2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
dr_morgenstern
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