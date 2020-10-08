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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3557355835593560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22

  velvet написав:Прислали по Viber сообщение об обязательном минимальном платеже по Б5. Рекомендуют оплатить до 25.10.2020. В TAS2U светят уже новую дату 30.10.2020. В рассылке видимо текст забыли подкорректировать.



Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25

  TASCOMBANK написав:
  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, есть Пудра. Если открыть еще Б5, отдельно, не к ней допкой, будет лимит кешбека в месяц по каждой карте 777 (777*2), или суммарно на две 777?


Доброго дня.
Інформуємо, що кешбек нараховується на один бонусний рахунок.
Тобто максимальна сума 777,00 грн/міс.

Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35

Страховка

Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
arh_ua2020
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17

  arh_ua2020 написав:Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо

Есть патамуша вы неглядя подмахнули в отд-и договор на страхование финрисков, снимается 1% от суммы трат за месяц.
Отказаться мона заявой в отд-и... ну если получится уговорить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17

  arh_ua2020 написав:Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо


Доброго дня.

Сума регулярного страхового платежу становить 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитною картою, але не менше 20,00 грн.
Списується регулярний страховий платіж кожного 5-го числа місяця (списується в поточному місяці за попередній місяць).
Страховий платіж списується при наявності заборгованості за договором на дату списання регулярного платежу.
Ви можете в будь який період часу відмовитись від страхового полюсу.
Для цього необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20

  klug написав:Підкажіть, як отримати декларацію ФОП у такому вигляді, щоб її банка прийняла як документ? З податковою спілкуюся лише у електронному вигляді. Потрібно замовити копію, чи якусь довідку, чи потрібно лише подавати особисто, щоб вони зробили відмітку? Банка лише каже, що роздруківка з кабінету не підійде, я що і як правильно замовити вони скерувати не можуть.


2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Этого достаточно в абсолютно всех банках и как подтверждение доходов, и для финконтроля.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:17

  curiousobro написав:2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:55

Re: ТАСКОМБАНК

Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает. ФОП не обязан пропускать две средства через счёт - выписка 2600* им ничего не даст.
Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?
klug написав:
  curiousobro написав:2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.

Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:02

  dr_morgenstern написав:Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает.

Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації. Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.
  dr_morgenstern написав:Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?

У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07

А если так?!

АМКУ разрешил Luregio Limited Тигипко купить Проминвестбанк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка (ПИБ, Киев) кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО “Финансовая компания “Фортифай”.

https://news.finance.ua/ru/news/-/48000 ... investbank
Кассандра
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