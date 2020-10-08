Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:22
Доброго дня.
Інформуємо, що оплата по кредитній карті до 30/10.
В смс-повідомленні вказана рекомендована дата.
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:25
Один, тобто ЗАГАЛЬНИЙ, для всіх карток, крім Вііки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:35
Страховка
Подскажите пожайста. Есть кредитка Б5. У меня каждый месяц, в начале месяца, в выпеске пяоявяется какое то списание страховки. И каждый меяц мма разная? Что это такое и н...я оно мне надо и почему есть? Спасибо
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17
Есть патамуша вы неглядя подмахнули в отд-и договор на страхование финрисков, снимается 1% от суммы трат за месяц.
Отказаться мона заявой в отд-и... ну если получится уговорить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:17
Доброго дня.
Сума регулярного страхового платежу становить 1% від найбільшої суми заборгованості за кредитною картою, але не менше 20,00 грн.
Списується регулярний страховий платіж кожного 5-го числа місяця (списується в поточному місяці за попередній місяць).
Страховий платіж списується при наявності заборгованості за договором на дату списання регулярного платежу.
Ви можете в будь який період часу відмовитись від страхового полюсу.
Для цього необхідно звернутись у відділення ТАСКОМБАНКУ з паспортом та ІПН.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:20
2 года назад давал завереные распечатки с кабинета налоговой декларации + квитанции №2.
Этого достаточно в абсолютно всех банках и как подтверждение доходов, и для финконтроля.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:17
Завірені ким? Яка процедура? В інтернетах пишуть, що потрібно подавати "довідкову" декларацію за потрібний період і податкова ставить на ній відмітку. У відділенні сказали, що крім цього хочуть ще й виписку з 2600, бо вони не податкова і на слово не вірять. І увесь цей гемор, щоб потім ще й отримати відкоша.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:55
Re: ТАСКОМБАНК
Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает. ФОП не обязан пропускать две средства через счёт - выписка 2600* им ничего не даст.
Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:02
Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації. Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.
У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:07
А если так?!
АМКУ разрешил Luregio Limited Тигипко купить Проминвестбанк
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка (ПИБ, Киев) кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО “Финансовая компания “Фортифай”.
https://news.finance.ua/ru/news/-/48000 ... investbank
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