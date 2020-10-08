Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3557355835593560 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 211 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 42 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 211 Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:00 klug написав: dr_morgenstern написав: Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает. Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает.

Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації. Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.

dr_morgenstern написав: Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться? Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?

У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея. Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації. Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.



Тогда выдрать цифровые копии с электронными подписями моей у декларации и налоговой у квитанции №2 и кинуть на почту менеджеру. У меня все это есть, потому что подаю через Сонату.



Пусть проверяют на сайте минюста https://ca.informjust.ua/verify



ЭЦП по закону является аналогичной собственноручной. Тогда выдрать цифровые копии с электронными подписями моей у декларации и налоговой у квитанции №2 и кинуть на почту менеджеру. У меня все это есть, потому что подаю через Сонату.Пусть проверяют на сайте минюстаЭЦП по закону является аналогичной собственноручной. curiousobro Повідомлень: 2752 З нами з: 21.07.17 Подякував: 51 раз. Подякували: 424 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:08 Re: ТАСКОМБАНК klug написав: Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації.

Ну так и синий штампик при подаче бумажной декларации не панацея. Там законно насхемить можно по-разному. Например, подать максимальную деку, получить отметку в налоговой, а на следующее утро подать уточнённую с нулями. Ну ошибся, бывает. Нарисовать

А так - декларация подана, налоговой получена, своей подписью заверяется соответствие копии оригиналу.

Как вариант покуражиться - в кв2 есть название ХМЛ-файла деки, скачать из кабинета сам хмл-файл, скрепить его КЕП, записать на флешку и сославшись на ЗУ Об электронных доверительных услугах, согласно которого электронная подпись имеет ту же силу, что и собственноручная, причём _презюмируется_ их идентичность, вместе с флешкой дать в отделение.



klug написав: Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.



А "нарисовать" сейчас можно вообще всё что угодно, техника позволяет. Что так намухлевать, что так - статья.



klug написав: У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.

Тогда, если не скандалить - имеет смысл подать справочную декларацию - сформировать деку в кабинете (обязательно в начале выбрать "Справочно", скачать соответствующий хмл-файл на флешку, распечатать и сдать так очно в налоговую (флешку тут же вернут).

Тут же же в свободной форме подать в налоговую заявление о выдаче справки о доходах за период, отмеченный в деке, через 15 дней максимум - будет официальный документ. Ну так и синий штампик при подаче бумажной декларации не панацея. Там законно насхемить можно по-разному. Например, подать максимальную деку, получить отметку в налоговой, а на следующее утро подать уточнённую с нулями. Ну ошибся, бывает. НарисоватьА так - декларация подана, налоговой получена, своей подписью заверяется соответствие копии оригиналу.Как вариант покуражиться - в кв2 есть название ХМЛ-файла деки, скачать из кабинета сам хмл-файл, скрепить его КЕП, записать на флешку и сославшись на ЗУ Об электронных доверительных услугах, согласно которого электронная подпись имеет ту же силу, что и собственноручная, причём _презюмируется_ их идентичность, вместе с флешкой дать в отделение.А "нарисовать" сейчас можно вообще всё что угодно, техника позволяет. Что так намухлевать, что так - статья.Тогда, если не скандалить - имеет смысл подать справочную декларацию - сформировать деку в кабинете (обязательно в начале выбрать "Справочно", скачать соответствующий хмл-файл на флешку, распечатать и сдать так очно в налоговую (флешку тут же вернут).Тут же же в свободной форме подать в налоговую заявление о выдаче справки о доходах за период, отмеченный в деке, через 15 дней максимум - будет официальный документ. dr_morgenstern

Повідомлень: 114 З нами з: 22.06.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 5 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:38 Re: ТАСКОМБАНК curiousobro написав: Тогда выдрать цифровые копии с электронными подписями моей у декларации и налоговой у квитанции №2 и кинуть на почту менеджеру. У меня все это есть, потому что подаю через Сонату.



Кабинет ДПС не имеет такого функционала, из раздела отчётности скачиваются пдф-ки без ецп. Кабинет ДПС не имеет такого функционала, из раздела отчётности скачиваются пдф-ки без ецп. dr_morgenstern

Повідомлень: 114 З нами з: 22.06.18 Подякував: 38 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3557355835593560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням ingtrans, Maksi2,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Eugen79 STIGA і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор