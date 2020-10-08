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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3557355835593560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:00

  klug написав:
  dr_morgenstern написав:Заверить деку из кабинета можно самому - подписью с расшифровкой ФИО (и печатью, если есть). Квитанция #2 - это самая что ни на есть отметка налоговой о получении, лучше не бывает.

Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації. Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.
  dr_morgenstern написав:Сдается мне, что чудит конкретное отделение - может в другое обратиться?

У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.


Тогда выдрать цифровые копии с электронными подписями моей у декларации и налоговой у квитанции №2 и кинуть на почту менеджеру. У меня все это есть, потому что подаю через Сонату.

Пусть проверяют на сайте минюста https://ca.informjust.ua/verify

ЭЦП по закону является аналогичной собственноручной.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:08

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації.

Ну так и синий штампик при подаче бумажной декларации не панацея. Там законно насхемить можно по-разному. Например, подать максимальную деку, получить отметку в налоговой, а на следующее утро подать уточнённую с нулями. Ну ошибся, бывает. Нарисовать
А так - декларация подана, налоговой получена, своей подписью заверяется соответствие копии оригиналу.
Как вариант покуражиться - в кв2 есть название ХМЛ-файла деки, скачать из кабинета сам хмл-файл, скрепить его КЕП, записать на флешку и сославшись на ЗУ Об электронных доверительных услугах, согласно которого электронная подпись имеет ту же силу, что и собственноручная, причём _презюмируется_ их идентичность, вместе с флешкой дать в отделение.

klug написав:Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.

А "нарисовать" сейчас можно вообще всё что угодно, техника позволяет. Что так намухлевать, что так - статья.

klug написав:У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.

Тогда, если не скандалить - имеет смысл подать справочную декларацию - сформировать деку в кабинете (обязательно в начале выбрать "Справочно", скачать соответствующий хмл-файл на флешку, распечатать и сдать так очно в налоговую (флешку тут же вернут).
Тут же же в свободной форме подать в налоговую заявление о выдаче справки о доходах за период, отмеченный в деке, через 15 дней максимум - будет официальный документ.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:38

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro написав:Тогда выдрать цифровые копии с электронными подписями моей у декларации и налоговой у квитанции №2 и кинуть на почту менеджеру. У меня все это есть, потому что подаю через Сонату.


Кабинет ДПС не имеет такого функционала, из раздела отчётности скачиваются пдф-ки без ецп.
dr_morgenstern
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