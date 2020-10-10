Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:08

klug написав: Квитанція №2 нічого не говорить про те, що я подав у декларації.

klug написав: Може я у податкову подав нулі, а для банку намалював на макс. суму для групи, тому у теорії їх зрозуміти можна.



klug написав: У місті одне. Їхати до сусідів у будній день, ще й знаючи лояльність місцевого скорингу - сумнівна ідея.

Ну так и синий штампик при подаче бумажной декларации не панацея. Там законно насхемить можно по-разному. Например, подать максимальную деку, получить отметку в налоговой, а на следующее утро подать уточнённую с нулями. Ну ошибся, бывает. НарисоватьА так - декларация подана, налоговой получена, своей подписью заверяется соответствие копии оригиналу.Как вариант покуражиться - в кв2 есть название ХМЛ-файла деки, скачать из кабинета сам хмл-файл, скрепить его КЕП, записать на флешку и сославшись на ЗУ Об электронных доверительных услугах, согласно которого электронная подпись имеет ту же силу, что и собственноручная, причём _презюмируется_ их идентичность, вместе с флешкой дать в отделение.А "нарисовать" сейчас можно вообще всё что угодно, техника позволяет. Что так намухлевать, что так - статья.Тогда, если не скандалить - имеет смысл подать справочную декларацию - сформировать деку в кабинете (обязательно в начале выбрать "Справочно", скачать соответствующий хмл-файл на флешку, распечатать и сдать так очно в налоговую (флешку тут же вернут).Тут же же в свободной форме подать в налоговую заявление о выдаче справки о доходах за период, отмеченный в деке, через 15 дней максимум - будет официальный документ.