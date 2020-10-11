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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3558355935603561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 07:23

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro, а что за соната?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:34

  MASolomko написав:curiousobro, а что за соната?

Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36

  curiousobro написав:
  MASolomko написав:curiousobro, а что за соната?

Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/

Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:
  MASolomko написав:curiousobro, а что за соната?

Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/

Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?

Я не пенсионер ФОП, поэтому не знаю.
curiousobro
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 21.07.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 425 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:43

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:
  MASolomko написав:curiousobro, а что за соната?

Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/

Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?

Не платят.
rollo
 
Повідомлень: 988
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?


по желанию,
можете заплатить - вам добавиться стаж к пенсии
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:18

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?


по желанию,
можете заплатить - вам добавиться стаж к пенсии

Ше не пенс...знайомий пенс хоче легалізуватися.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34724
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
 
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