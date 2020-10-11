ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 07:23
curiousobro, а что за соната?
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MASolomko
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:34
MASolomko написав:
curiousobro, а что за соната?
Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/
curiousobro
Повідомлень: 2755
З нами з: 21.07.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 425 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36
curiousobro написав: MASolomko написав:
curiousobro, а что за соната?
Програмка для подачи деклараций ФОП
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Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
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Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34724
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:38
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав: MASolomko написав:
curiousobro, а что за соната?
Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/
Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
Я не пенсионер ФОП, поэтому не знаю.
curiousobro
Повідомлень: 2755
З нами з: 21.07.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 425 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:43
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав: MASolomko написав:
curiousobro, а что за соната?
Програмка для подачи деклараций ФОП
https://sonata.biz.ua/
Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
Не платят.
rollo
Повідомлень: 988
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 97 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:09
Квесторе_поверніться написав:
Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
по желанию,
можете заплатить - вам добавиться стаж к пенсии
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Goodman
Повідомлень: 3684
З нами з: 23.11.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 416 раз.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:18
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
по желанию,
можете заплатить - вам добавиться стаж к пенсии
Ше не пенс...знайомий пенс хоче легалізуватися.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34724
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1740 раз.
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