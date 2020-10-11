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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 жов, 2020 07:23
Re: ТАСКОМБАНК
curiousobro, а что за соната?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:34
Програмка для подачи деклараций ФОП
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:36
Пенсіонери ФОПи зараз ЄСВ не платять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:38
Я не пенсионер ФОП, поэтому не знаю.
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:43
Не платят.
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:09
Re: ТАСКОМБАНК
по желанию,
можете заплатить - вам добавиться стаж к пенсии
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:18
Ше не пенс...знайомий пенс хоче легалізуватися.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 12 жов, 2020 01:47
Перевипущена на тижні В5 не підключається до Більше. Хто підкаже, як довго ТАСька оновлює свій список?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:40
Тася прислала в вайбер приглашение разместить депо с добавкой к базовой ставке
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По доллару на год максимум по БСУ получается 4 годовых. Да и по гривне 14% не слабо. Причем одинаковая ставка и для получения в конце месяца и с ежемесячной выплатой. Акция по 16 Ноября 2020
По ходу лед тронулся. Первый пошел. Ждем чтобы подтянулись остальные
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 12 жов, 2020 11:53
Flamingo
Там нужно тянуть скреч-карту. Шансы вытянуть максимальную прибавку не велеки. Лучше ориентироваться на минимум.
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