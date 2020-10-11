Flamingo написав:Тася прислала в вайбер приглашение разместить депо с добавкой к базовой ставке
вигідні ставки за вкладами + гарантований бонус:
(angrymark)UAH: 9% + бонус до 5%
(angrymark)USD: 2% + бонус до 2%
Обирайте строк 12 міс. –
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По доллару на год максимум по БСУ получается 4 годовых. Да и по гривне 14% не слабо. Причем одинаковая ставка и для получения в конце месяца и с ежемесячной выплатой. Акция по 16 Ноября 2020
По ходу лед тронулся. Первый пошел. Ждем чтобы подтянулись остальные
Эээ, там же акция со скретч-картами
Гарантировано 9,25% в гривне и 2,1% в долларе. Больше - не факт.
5.4. Вкладник власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу, яка містить приховану інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової ставки діючої для обраного строку розміщення депозитного вкладу.
5.5. Скретч–картка до вкладів у гривні може містити бонус у розмірі +0,25%, 0,5%, +0,75%, +5,0%. Бонус додається до базової відсоткової ставки депозитного вкладу «Стабільний» одночасно з оформленням вкладу.
Бонус +5,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 100 тисяч гривень, бонуси +0,25%, +0,5%, +0,75% - без обмежень.
Скретч–картка до вкладів у доларах США може містити бонус у розмірі +0,1%, 0,2%, +0,5%, 2,0%. Бонус +2,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 10 тисяч доларів США, бонуси +0,1%, +0,2%, +0,5% - без обмежень.