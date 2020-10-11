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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3559356035613562 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 211 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 42 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 58 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 211 Додано: Пон 12 жов, 2020 11:53 Flamingo написав: Тася прислала в вайбер приглашение разместить депо с добавкой к базовой ставке



вигідні ставки за вкладами + гарантований бонус:



(angrymark)UAH: 9% + бонус до 5%

(angrymark)USD: 2% + бонус до 2%

Обирайте строк 12 міс. –

заробляйте % по-максимуму



0 800 503 580

або завітайте до найближчого відділення



Заощадження приносять дохід!



--------

По доллару на год максимум по БСУ получается 4 годовых. Да и по гривне 14% не слабо. Причем одинаковая ставка и для получения в конце месяца и с ежемесячной выплатой. Акция по 16 Ноября 2020

По ходу лед тронулся. Первый пошел. Ждем чтобы подтянулись остальные Тася прислала в вайбер приглашение разместить депо с добавкой к базовой ставкевигідні ставки за вкладами + гарантований бонус:(angrymark)UAH: 9% + бонус до 5%(angrymark)USD: 2% + бонус до 2%Обирайте строк 12 міс. –заробляйте % по-максимуму0 800 503 580або завітайте до найближчого відділенняЗаощадження приносять дохід!--------По доллару на год максимум по БСУ получается 4 годовых. Да и по гривне 14% не слабо. Причем одинаковая ставка и для получения в конце месяца и с ежемесячной выплатой. Акция по 16 Ноября 2020По ходу лед тронулся. Первый пошел. Ждем чтобы подтянулись остальные

Эээ, там же акция со скретч-картами

Гарантировано 9,25% в гривне и 2,1% в долларе. Больше - не факт.

https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... zhnomu.pdf



5.4. Вкладник власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу, яка містить приховану інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової ставки діючої для обраного строку розміщення депозитного вкладу.

5.5. Скретч–картка до вкладів у гривні може містити бонус у розмірі +0,25%, 0,5%, +0,75%, +5,0%. Бонус додається до базової відсоткової ставки депозитного вкладу «Стабільний» одночасно з оформленням вкладу.

Бонус +5,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 100 тисяч гривень, бонуси +0,25%, +0,5%, +0,75% - без обмежень.

Скретч–картка до вкладів у доларах США може містити бонус у розмірі +0,1%, 0,2%, +0,5%, 2,0%. Бонус +2,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 10 тисяч доларів США, бонуси +0,1%, +0,2%, +0,5% - без обмежень. Эээ, там же акция со скретч-картамиГарантировано 9,25% в гривне и 2,1% в долларе. Больше - не факт.5.4. Вкладник власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу, яка містить приховану інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової ставки діючої для обраного строку розміщення депозитного вкладу.5.5. Скретч–картка до вкладів у гривні може містити бонус у розмірі +0,25%, 0,5%, +0,75%, +5,0%. Бонус додається до базової відсоткової ставки депозитного вкладу «Стабільний» одночасно з оформленням вкладу.Бонус +5,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 100 тисяч гривень, бонуси +0,25%, +0,5%, +0,75% - без обмежень.Скретч–картка до вкладів у доларах США може містити бонус у розмірі +0,1%, 0,2%, +0,5%, 2,0%. Бонус +2,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 10 тисяч доларів США, бонуси +0,1%, +0,2%, +0,5% - без обмежень. 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre

за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC

за кредитную и за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A ramzes4

Повідомлень: 586 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1582 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 жов, 2020 11:56 Vial написав: Flamingo

Там нужно тянуть скреч-карту. Шансы вытянуть максимальную прибавку не велеки. Лучше ориентироваться на минимум. Там нужно тянуть скреч-карту. Шансы вытянуть максимальную прибавку не велеки. Лучше ориентироваться на минимум.

Сорри. В аэропорту с телефона читаю про скреч карту не видел. Сорри. В аэропорту с телефона читаю про скреч карту не видел. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 4981 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3559356035613562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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