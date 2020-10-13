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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3559356035613562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:53

  Flamingo написав:Тася прислала в вайбер приглашение разместить депо с добавкой к базовой ставке

вигідні ставки за вкладами + гарантований бонус:

(angrymark)UAH: 9% + бонус до 5%
(angrymark)USD: 2% + бонус до 2%
Обирайте строк 12 міс. –
заробляйте % по-максимуму

0 800 503 580
або завітайте до найближчого відділення

Заощадження приносять дохід!

--------
По доллару на год максимум по БСУ получается 4 годовых. Да и по гривне 14% не слабо. Причем одинаковая ставка и для получения в конце месяца и с ежемесячной выплатой. Акция по 16 Ноября 2020
По ходу лед тронулся. Первый пошел. Ждем чтобы подтянулись остальные ;)

Эээ, там же акция со скретч-картами :)
Гарантировано 9,25% в гривне и 2,1% в долларе. Больше - не факт.
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... zhnomu.pdf

5.4. Вкладник власноруч обирає скретч-карту та знімає захисну смугу, яка містить приховану інформацію про розмір додаткового бонусу, який додається до базової ставки діючої для обраного строку розміщення депозитного вкладу.
5.5. Скретч–картка до вкладів у гривні може містити бонус у розмірі +0,25%, 0,5%, +0,75%, +5,0%. Бонус додається до базової відсоткової ставки депозитного вкладу «Стабільний» одночасно з оформленням вкладу.
Бонус +5,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 100 тисяч гривень, бонуси +0,25%, +0,5%, +0,75% - без обмежень.
Скретч–картка до вкладів у доларах США може містити бонус у розмірі +0,1%, 0,2%, +0,5%, 2,0%. Бонус +2,0% застосовується за умови, якщо максимальна сума вкладу не перевищує 10 тисяч доларів США, бонуси +0,1%, +0,2%, +0,5% - без обмежень.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:56

  Vial написав:Flamingo
Там нужно тянуть скреч-карту. Шансы вытянуть максимальную прибавку не велеки. Лучше ориентироваться на минимум.

Сорри. В аэропорту с телефона читаю про скреч карту не видел. :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:31

То це ж класична ТАСя. Якщо пишуть "до", то там 100% лотерея - можна навіть правила не читати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:38

может уже осуждалось - смотрю тарифы по плативке "2.2.4 Зарахування цільових коштів - валютообмін через систему TAS2U - Не тарифікується"

кто юзал на практике? всё работает уже без мзды? т.е ощадные можно закрывать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:19

Re: ТАСКОМБАНК

а шо повышенный кишмиш х2 по б5/пудре только мне прислали?
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Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:37

Видимо да - у меня пока не было такого...

Б5 сейчас редко у меня используется, даже крайне редко. Только Пудра и WC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:41

Hack-Stock, предполагаю, пытаются заставить снять карту "с полки запасных"? :)
Часто картой пользуетесь?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:02

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock, на красном одному тоже прислали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:28

  Вкладчик1234 написав:Hack-Stock, предполагаю, пытаются заставить снять карту "с полки запасных"? :)
Часто картой пользуетесь?

да, карта где мизерный лимит и по этой причине лежала на полке, хоть и повышали уже два раза, с 500, до 1500 и до 3000, придётся стряхнуть пыль))
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:34

Re: ТАСКОМБАНК

хороша пропозиція, особливо на АЗС і продукти, коли НьюКард забита (у мене у поточному місяці уже на 7 число 10К)
пропозиція не надходила і уже мабуть не прийде ...
фарт, однако
stas_rst
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