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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:43
По Б5, Платівке, Пудре КБ зачисляется (и отображается в СМСке) грязными на общий КБ-счет около 21:00 в день проводки операции по карсчету. Снять оттуда КБ можно руцями от 1грн в опервремя, выплата будет с очисткой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:14
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