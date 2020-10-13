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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 211
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:37

А по б5 кешбек чистыми сразу идет?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:43

  lloydbanksua написав:А по б5 кешбек чистыми сразу идет?

По Б5, Платівке, Пудре КБ зачисляется (и отображается в СМСке) грязными на общий КБ-счет около 21:00 в день проводки операции по карсчету. Снять оттуда КБ можно руцями от 1грн в опервремя, выплата будет с очисткой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:14

  uaprofi написав:может уже осуждалось - смотрю тарифы по плативке "2.2.4 Зарахування цільових коштів - валютообмін через систему TAS2U - Не тарифікується"

кто юзал на практике? всё работает уже без мзды? т.е ощадные можно закрывать?


Все работает
oksana--61
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