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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:37
А по б5 кешбек чистыми сразу идет?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 14 жов, 2020 11:43
lloydbanksua написав:
А по б5 кешбек чистыми сразу идет?
По Б5, Платівке, Пудре КБ зачисляется (и отображается в СМСке) грязными на общий КБ-счет около 21:00 в день проводки операции по карсчету. Снять оттуда КБ можно руцями от 1грн в опервремя, выплата будет с очисткой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 жов, 2020 12:14
uaprofi написав:
может уже осуждалось - смотрю тарифы по плативке "2.2.4 Зарахування цільових коштів - валютообмін через систему TAS2U - Не тарифікується"
кто юзал на практике? всё работает уже без мзды? т.е ощадные можно закрывать?
Все работает
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oksana--61
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:01
clientage у меня была плативка, когда депо здесь держал, уже забыл просто)
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lloydbanksua
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:24
Vorlon написав:
Видимо да - у меня пока не было такого...
Б5 сейчас редко у меня используется, даже крайне редко. Только Пудра и WC.
А колбасу чем покупаете?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 15 жов, 2020 08:59
guntherhouse777 написав:
А колбасу чем покупаете?
О.Картой.
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Vorlon
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