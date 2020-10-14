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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:37

А по б5 кешбек чистыми сразу идет?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:43

  lloydbanksua написав:А по б5 кешбек чистыми сразу идет?

По Б5, Платівке, Пудре КБ зачисляется (и отображается в СМСке) грязными на общий КБ-счет около 21:00 в день проводки операции по карсчету. Снять оттуда КБ можно руцями от 1грн в опервремя, выплата будет с очисткой :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:14

  uaprofi написав:может уже осуждалось - смотрю тарифы по плативке "2.2.4 Зарахування цільових коштів - валютообмін через систему TAS2U - Не тарифікується"

кто юзал на практике? всё работает уже без мзды? т.е ощадные можно закрывать?


Все работает
oksana--61
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:01

clientage у меня была плативка, когда депо здесь держал, уже забыл просто)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:24

  Vorlon написав:Видимо да - у меня пока не было такого...

Б5 сейчас редко у меня используется, даже крайне редко. Только Пудра и WC.

А колбасу чем покупаете?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 08:59

  guntherhouse777 написав:А колбасу чем покупаете?

О.Картой.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:38

  Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:А колбасу чем покупаете?

О.Картой.

И смысл?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:41

ukrprom2014
Ну если для вас его нет, то для меня есть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:ukrprom2014
Ну если для вас его нет, то для меня есть.
В Сильпо через приложение?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

  ukrprom2014 написав:И смысл?

Даже интересно, а чем выгоднее?
Выгоднее можно платить разве что В5, mono или Зеленой, если 10к по О.Карте есть куда регулярно пристроить.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 15 жов, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans
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