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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01

dr_morgenstern
Да!

P.S. Бизнесом через ВР активно лоббируется постепенное уменьшение ставок эквайринга до 0,5% с 2022-го. Так что скоро о кэшбеках будем вспоминать также, как и о прошлых депозитах.

Полпроцента - это будет за счастье :evil: :evil: :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:42

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:И смысл?

Даже интересно, а чем выгоднее?
Выгоднее можно платить разве что В5, mono или Зеленой, если 10к по О.Карте есть куда регулярно пристроить.

Очевидно, що Сибас чемпіон.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:02

klug
На один год? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:20

  Vorlon написав:klug
На один год? :lol:

Продляят :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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