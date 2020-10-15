dr_morgenstern
Да!
P.S. Бизнесом через ВР активно лоббируется постепенное уменьшение ставок эквайринга до 0,5% с 2022-го. Так что скоро о кэшбеках будем вспоминать также, как и о прошлых депозитах.
Полпроцента - это будет за счастье
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
dr_morgenstern
Да!
P.S. Бизнесом через ВР активно лоббируется постепенное уменьшение ставок эквайринга до 0,5% с 2022-го. Так что скоро о кэшбеках будем вспоминать также, как и о прошлых депозитах.
Полпроцента - это будет за счастье
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:42
Очевидно, що Сибас чемпіон.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:20
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:47
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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