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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:01
dr_morgenstern
Да!
P.S. Бизнесом через ВР активно лоббируется постепенное уменьшение ставок эквайринга до 0,5% с 2022-го. Так что скоро о кэшбеках будем вспоминать также, как и о прошлых депозитах.
Полпроцента - это будет за счастье
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:42
ingtrans написав: ukrprom2014 написав:
И смысл?
Даже интересно, а чем выгоднее?
Выгоднее можно платить разве что В5, mono или Зеленой, если 10к по О.Карте есть куда регулярно пристроить.
Очевидно, що Сибас чемпіон.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:02
klug
На один год?
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Додано: Чет 15 жов, 2020 23:20
Vorlon написав:klug
На один год?
Продляят
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:47
Vorlon написав:klug
На один год?
І так рік за роком.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:39
klug написав: ingtrans написав: ukrprom2014 написав:
И смысл?
Даже интересно, а чем выгоднее?
Выгоднее можно платить разве что В5, mono или Зеленой, если 10к по О.Карте есть куда регулярно пристроить.
Очевидно, що Сибас чемпіон.
Ну, во-первых, 5% грязными за кредитные по О.Карте и 5% чистыми за свои по NEW Card - это достаточно близко, а, во-вторых, NEW Card можно пристроить куда угодно, поэтому для себя я пока тоже не вижу особого конкурента О.Карте для продуктов.
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ingtrans
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