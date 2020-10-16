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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:17

lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:05

lloydbanksua
ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06

я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
+50грн !
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greenozon
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