lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:17
lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:05
lloydbanksua
ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06
я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 жов, 2020 00:25
Якщо вже людина каже, що за 6к дупцю з дивана не підніме, то зайвих 200-300 грн тут погоди не зроблять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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