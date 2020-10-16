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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:17
lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
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Vorlon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:05
lloydbanksua
ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06
я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
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greenozon
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Додано: Суб 17 жов, 2020 00:25
greenozon написав:
я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
Якщо вже людина каже, що за 6к дупцю з дивана не підніме, то зайвих 200-300 грн тут погоди не зроблять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:50
ukrprom2014 написав:
lloydbanksua ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
Какие именно? Если говорить за оплату продуктов через интернет заказ, то это не совсем удобно лично для меня. А на все транзакции в интернете распространяется кешбек или есть исключения?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:51
greenozon написав:
я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
не думаю что это подарки. Лично мне действия сибаса очень напоминают ситуевину, когда для КаПиАй какому-то отделу не хватает определенного количества транзакций и он таким вот образом стимулирует клиентов их увеличить чтобы самому потом премии получить. Потому как другого логического объяснения столь частого махания "стимулом" я не нахожу.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Суб 17 жов, 2020 07:55
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
lloydbanksua ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
Какие именно? Если говорить за оплату продуктов через интернет заказ, то это не совсем удобно лично для меня. А на все транзакции в интернете распространяется кешбек или есть исключения?
ну переводы денег естественно в исключениях. Также могут быть траблы с оплатой через предавторизацию. А так если реальная оплата товаров и услуг - в принципе все окешбечивается. Плюс считается интернет платежами некоторые покупки с оплатой через qr-код в самом магазине (например заправка через ОККО пэй или покупка в редко вами посещаемом Сильпо через их аппку).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
-
- Повідомлень: 4988
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
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