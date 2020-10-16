RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3562356335643565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:17

lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
Vorlon
 
Повідомлень: 9229
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:05

lloydbanksua
ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06

я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9819
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:25

  greenozon написав:я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні

Якщо вже людина каже, що за 6к дупцю з дивана не підніме, то зайвих 200-300 грн тут погоди не зроблять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 18.08.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:50

  ukrprom2014 написав:lloydbanksua ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.

Какие именно? Если говорить за оплату продуктов через интернет заказ, то это не совсем удобно лично для меня. А на все транзакции в интернете распространяется кешбек или есть исключения?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:51

  greenozon написав:я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
не думаю что это подарки. Лично мне действия сибаса очень напоминают ситуевину, когда для КаПиАй какому-то отделу не хватает определенного количества транзакций и он таким вот образом стимулирует клиентов их увеличить чтобы самому потом премии получить. Потому как другого логического объяснения столь частого махания "стимулом" я не нахожу.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4988
З нами з: 20.03.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:55

  lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав:lloydbanksua ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.

Какие именно? Если говорить за оплату продуктов через интернет заказ, то это не совсем удобно лично для меня. А на все транзакции в интернете распространяется кешбек или есть исключения?
ну переводы денег естественно в исключениях. Также могут быть траблы с оплатой через предавторизацию. А так если реальная оплата товаров и услуг - в принципе все окешбечивается. Плюс считается интернет платежами некоторые покупки с оплатой через qr-код в самом магазине (например заправка через ОККО пэй или покупка в редко вами посещаемом Сильпо через их аппку).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4988
З нами з: 20.03.15
Подякував: 88 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3562356335643565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.