lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:17
lloydbanksua
Ну тогда понятно... Ещё в АТБ можно через онлайн-заказ. А там самовывоз или доставка - на ваше усмотрение.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:05
lloydbanksua
ПО НьюКард постоянно какие-то ништяки подкидывают.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06
я б додав укрсиб засипає подарунками у жовтні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 17 жов, 2020 00:25
Якщо вже людина каже, що за 6к дупцю з дивана не підніме, то зайвих 200-300 грн тут погоди не зроблять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:50
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:51
не думаю что это подарки. Лично мне действия сибаса очень напоминают ситуевину, когда для КаПиАй какому-то отделу не хватает определенного количества транзакций и он таким вот образом стимулирует клиентов их увеличить чтобы самому потом премии получить. Потому как другого логического объяснения столь частого махания "стимулом" я не нахожу.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 17 жов, 2020 07:55
ну переводы денег естественно в исключениях. Также могут быть траблы с оплатой через предавторизацию. А так если реальная оплата товаров и услуг - в принципе все окешбечивается. Плюс считается интернет платежами некоторые покупки с оплатой через qr-код в самом магазине (например заправка через ОККО пэй или покупка в редко вами посещаемом Сильпо через их аппку).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 17 жов, 2020 13:43
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:15
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите , плиз ..какой одноразовый / дневной / месячный лимит на Р2Р переводы ставит Тася , ежели тянуть сторонним сервисом собственные тугрики с Вики ...
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