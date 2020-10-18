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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3563356435653566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:43

  lincoln2 написав:подскажите , плиз ..какой одноразовый / дневной / месячный лимит на Р2Р переводы ставит Тася , ежели тянуть сторонним сервисом собственные тугрики с Вики ...

https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... 062020.pdf

Також лімітами можна керувати у ТАС2Ю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:48

  klug написав:
  lincoln2 написав:подскажите , плиз ..какой одноразовый / дневной / месячный лимит на Р2Р переводы ставит Тася , ежели тянуть сторонним сервисом собственные тугрики с Вики ...

https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... 062020.pdf

Також лімітами можна керувати у ТАС2Ю.

Лишилось тільки з Віки без комісії потягнути з цієї банки?
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:54

Квесторе_поверніться
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  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:05

  MASolomko написав:Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?

Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:05

  MASolomko написав:Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
Када-то я заполучил лимит именно за перекредитование, т.к. была большая креднагрузка. При этом потребовали притаранить выписку (с круХлой печатью от нач. отд-я) по кредиту за 3 последних месяца.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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