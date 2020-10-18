Лишилось тільки з Віки без комісії потягнути з цієї банки?
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Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят.
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MASolomko написав:Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
Када-то я заполучил лимит именно за перекредитование, т.к. была большая креднагрузка. При этом потребовали притаранить выписку (с круХлой печатью от нач. отд-я) по кредиту за 3 последних месяца.
ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться С плативки через кассу самый годный вариант.
Через банкомат платівка теж годиться...але померла для руху безналу в інші банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.