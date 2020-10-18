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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:12
klug написав: MASolomko написав: ukrprom2014 написав:
Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят.
Ну так они же спрашивают "У вас есть кредиты в других банках, в том числе и кредитные карты?" Если не дают кредитную линию на собственные нужды, то может хоть на перекредитование предоставят что-то.
Перекредитуватися має бути легше, але перекредитовують на суму заборгованості у іншому банку, тому треба десь мати глибокий мінус, щоб отримати нормальний ліміт.
А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает.
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