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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:12

  klug написав:
  MASolomko написав:
  ukrprom2014 написав:Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят.
Ну так они же спрашивают "У вас есть кредиты в других банках, в том числе и кредитные карты?" Если не дают кредитную линию на собственные нужды, то может хоть на перекредитование предоставят что-то.

Перекредитуватися має бути легше, але перекредитовують на суму заборгованості у іншому банку, тому треба десь мати глибокий мінус, щоб отримати нормальний ліміт.

А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает.
rollo
 
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  #<1 ... 3564356535663567
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