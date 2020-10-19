|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:12
klug написав: MASolomko написав: ukrprom2014 написав:
Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят.
Ну так они же спрашивают "У вас есть кредиты в других банках, в том числе и кредитные карты?" Если не дают кредитную линию на собственные нужды, то может хоть на перекредитование предоставят что-то.
Перекредитуватися має бути легше, але перекредитовують на суму заборгованості у іншому банку, тому треба десь мати глибокий мінус, щоб отримати нормальний ліміт.
А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1010
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:18
rollo написав:
А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает.
Глибокий мінус не псує історію, він дещо знижує рейтинг, якщо він не зовсім на підлозі, то це не так важливо. Для рефінансу важливіше, щоб було видно, що кредит у іншому банк стабільно обслуговувався, щоб були очевидні стабільні джерела доходу і щоб в історії не було прострочень. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Який сенс перекупати борг у 100 грн?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4914
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:36
klug написав:
Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.
Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9246
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:57
Vorlon написав: klug написав:
Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.
Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор.
На самом деле у каждого банка свои критерии. Для одних типа Привата глубокий минус это отрицательный фактор, для других типа ПУМБа это положительный фактор. Лишь бы просрочек не было. Первый может снизить лимит, второй наоборот может долить. ТАС где-то посередине. Ему вобще пофиг на те рейтинги. Доливает, снижает по своему усмотрению. Главное вовремя гасить кредитку.
Я когда просил рефинанс на Б5 имел рейтинг под 400. ТАС даже запрос в УБКИ не послал - сразу отлуп. А потом нормально так поднял лимит, по всем картам, хотя рейтинг к тому моменту был ниже 320.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2228
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 жов, 2020 20:44
Vorlon написав: klug написав:
Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.
Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор.
От і поділіться з колегою досвідом, як Ви у ТАСі брали рефінанс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4914
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|