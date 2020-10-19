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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3564356535663567 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 212 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 42 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 212 Додано: Пон 19 жов, 2020 18:12 klug написав: MASolomko написав: ukrprom2014 написав: Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят. Говорите честно т.к. другие Ваши кредиты они видят. Ну так они же спрашивают "У вас есть кредиты в других банках, в том числе и кредитные карты?" Если не дают кредитную линию на собственные нужды, то может хоть на перекредитование предоставят что-то. Ну так они же спрашивают "У вас есть кредиты в других банках, в том числе и кредитные карты?" Если не дают кредитную линию на собственные нужды, то может хоть на перекредитование предоставят что-то.

Перекредитуватися має бути легше, але перекредитовують на суму заборгованості у іншому банку, тому треба десь мати глибокий мінус, щоб отримати нормальний ліміт. Перекредитуватися має бути легше, але перекредитовують на суму заборгованості у іншому банку, тому треба десь мати глибокий мінус, щоб отримати нормальний ліміт.

А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает. А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает. rollo Повідомлень: 1010 З нами з: 20.10.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 19:18 rollo написав: А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает. А разве глубокий минус не портит кредитную историю? Туда тас как раз заглядывает.

Глибокий мінус не псує історію, він дещо знижує рейтинг, якщо він не зовсім на підлозі, то це не так важливо. Для рефінансу важливіше, щоб було видно, що кредит у іншому банк стабільно обслуговувався, щоб були очевидні стабільні джерела доходу і щоб в історії не було прострочень. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Який сенс перекупати борг у 100 грн? Глибокий мінус не псує історію, він дещо знижує рейтинг, якщо він не зовсім на підлозі, то це не так важливо. Для рефінансу важливіше, щоб було видно, що кредит у іншому банк стабільно обслуговувався, щоб були очевидні стабільні джерела доходу і щоб в історії не було прострочень. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Який сенс перекупати борг у 100 грн? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4917 З нами з: 18.08.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 19:36 klug написав: Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.

Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор. Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор. Vorlon Повідомлень: 9247 З нами з: 14.06.13 Подякував: 445 раз. Подякували: 986 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 19:57 Vorlon написав: klug написав: Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.

Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор. Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор.

На самом деле у каждого банка свои критерии. Для одних типа Привата глубокий минус это отрицательный фактор, для других типа ПУМБа это положительный фактор. Лишь бы просрочек не было. Первый может снизить лимит, второй наоборот может долить. ТАС где-то посередине. Ему вобще пофиг на те рейтинги. Доливает, снижает по своему усмотрению. Главное вовремя гасить кредитку.

Я когда просил рефинанс на Б5 имел рейтинг под 400. ТАС даже запрос в УБКИ не послал - сразу отлуп. А потом нормально так поднял лимит, по всем картам, хотя рейтинг к тому моменту был ниже 320. На самом деле у каждого банка свои критерии. Для одних типа Привата глубокий минус это отрицательный фактор, для других типа ПУМБа это положительный фактор. Лишь бы просрочек не было. Первый может снизить лимит, второй наоборот может долить. ТАС где-то посередине. Ему вобще пофиг на те рейтинги. Доливает, снижает по своему усмотрению. Главное вовремя гасить кредитку.Я когда просил рефинанс на Б5 имел рейтинг под 400. ТАС даже запрос в УБКИ не послал - сразу отлуп. А потом нормально так поднял лимит, по всем картам, хотя рейтинг к тому моменту был ниже 320. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2228 З нами з: 18.05.16 Подякував: 319 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 20:44 Vorlon написав: klug написав: Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор. Якщо усі умови виконуються, то глибокий мінус - це навіть позитивний фактор.

Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор. Если глубина минуса приближается к размеру лимита и тем более если постоянно там, то это 100% отрицательный фактор.

От і поділіться з колегою досвідом, як Ви у ТАСі брали рефінанс. От і поділіться з колегою досвідом, як Ви у ТАСі брали рефінанс. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4917 З нами з: 18.08.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 21:44 klug

Так я не брал по рефинансу ничего. Одним из первых в стране получил карту 08.10.2015 по общей процедуре с лимитом 10 тысяч. Сейчас уже больше года максимальные 100 тысяч. Ни разу не просил поднятия - всё автоматом Так я не брал по рефинансу ничего. Одним из первых в стране получил карту 08.10.2015 по общей процедуре с лимитом 10 тысяч. Сейчас уже больше года максимальные 100 тысяч. Ни разу не просил поднятия - всё автоматом Vorlon Повідомлень: 9247 З нами з: 14.06.13 Подякував: 445 раз. Подякували: 986 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 жов, 2020 23:23 Vorlon написав: Так я не брал по рефинансу ничего Так я не брал по рефинансу ничего

Тоді про що розмова? Тоді про що розмова? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4917 З нами з: 18.08.14 Подякував: 216 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 жов, 2020 02:47 MASolomko написав: Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка? Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?



при перекредитовании они будут отправлять СЕП со счёта Б5 по реквизитам кредитного договора в другом банке (т.е. будут погашать вашу задолженность перед другим банком)



лимит на б5 будет не меньше чем этот платёж



т.е на Б5 сразу будет задолженность на эту сумму. (!!!не в льготном периоде)

на следующий день её можно загасить (насчитают %%% за один день, ну а если например в пятницу будет дело то за три)



сумму для перевода можно сказать самому но кажись не меньше 1000 грн. при перекредитовании они будут отправлять СЕП со счёта Б5 по реквизитам кредитного договора в другом банке (т.е. будут погашать вашу задолженность перед другим банком)лимит на б5 будет не меньше чем этот платёжт.е на Б5 сразу будет задолженность на эту сумму. (на следующий день её можно загасить (насчитают %%% за один день, ну а если например в пятницу будет дело то за три)сумму для перевода можно сказать самому но кажись не меньше 1000 грн. Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4379 З нами з: 21.04.11 Подякував: 627 раз. Подякували: 420 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3564356535663567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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