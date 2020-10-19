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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3565356635673568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, доброго дня.

  TASCOMBANK написав:Інформуємо, що пакет послуг "Велика п'ятірка" для програми рефінансування не оформлюється.
А тоді чому вчора при подачі заявки через контакт-центр на збільшення кредитного ліміту фахівець запитував щодо призначення його використання (на власні потреби або рефінансування)?

У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит". Фахівець підтримки УБКІ повідомив:
"Кредитор зробив некоректний запит та не отримав Вашу кредитну історію.
<...>
Якась інформація була вказана некоректно."

Щось у вас там немає порядку :(
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:20

TASCOMBANK
Это не совсем так, точнее совсем не так :)
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ukrprom2014
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