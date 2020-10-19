А тоді чому вчора при подачі заявки через контакт-центр на збільшення кредитного ліміту фахівець запитував щодо призначення його використання (на власні потреби або рефінансування)?
У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит". Фахівець підтримки УБКІ повідомив:
"Кредитор зробив некоректний запит та не отримав Вашу кредитну історію.
<...>
Якась інформація була вказана некоректно."
Щось у вас там немає порядку