TASCOMBANK написав:Інформуємо, що пакет послуг "Велика п'ятірка" для програми рефінансування не оформлюється.
А тоді чому вчора при подачі заявки через контакт-центр на збільшення кредитного ліміту фахівець запитував щодо призначення його використання (на власні потреби або рефінансування)?
У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит". Фахівець підтримки УБКІ повідомив: "Кредитор зробив некоректний запит та не отримав Вашу кредитну історію. <...> Якась інформація була вказана некоректно."
Щось у вас там немає порядку
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
...закрылся в ноль по тазику. В отделении одни малолетки, видимо студенты на подработке. Кассир пожилая дама, матчасть знает слабо, постоянные прозвоны , видимо банка при смерти, и тигип уйдет в проминвест, там будет окучивать прибыля
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TASCOMBANK написав:Інформуємо, що пакет послуг "Велика п'ятірка" для програми рефінансування не оформлюється. З 18.06.2020 є можливість оформити «Зручна Готівка МАКСИМУМ» на рефінансування заборгованості в Банках та фінансових організаціях.
класс! это что за новый продукт? а шо есть для депозитчиков? когда будут уже %%% 18+ ?
abc111 написав:...закрылся в ноль по тазику. В отделении одни малолетки, видимо студенты на подработке. Кассир пожилая дама, матчасть знает слабо, постоянные прозвоны , видимо банка при смерти, и тигип уйдет в проминвест, там будет окучивать прибыля
Проминвест ликвидируют, сдадут лицензию, рабочие активы присоединят к тасу. Сам Тигипко озвучил эти планы. А ваши предположения не соответствуют действительности.
lloydbanksua написав:Проминвест ликвидируют, сдадут лицензию, рабочие активы присоединят к тасу. Сам Тигипко озвучил эти планы. А ваши предположения не соответствуют действительности.
Пустая лицензия - тоже товар, особенно сейчас
Кстати, неизвестна роль Тигипка в этой ситуации. Он сказал, что "рабочее" заберут в ТАС, а "нерабочее" (которого там +90% ) - на финкомпании. Но никто не будет дальше особо следить, что с теми финкомпаниями будет - возможно это как раз упрощенный способ вывести руссианам что там осталось. Или переписать на людей Коломойского