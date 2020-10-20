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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:27
Вкладчик1234 написав:
Пустая лицензия - тоже товар, особенно сейчас Кстати, неизвестна роль Тигипка в этой ситуации. Он сказал, что "рабочее" заберут в ТАС, а "нерабочее" (которого там +90% ) - на финкомпании. Но никто не будет дальше особо следить, что с теми финкомпаниями будет - возможно это как раз упрощенный способ вывести руссианам что там осталось. Или переписать на людей Коломойского
В том то и дело, что вопросов больше, чем ответа. Но это, безусловно, очередная "схема".
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:47
MASolomko написав:
У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит".
Сегодня смотрю пришло уведомление, что Тас запросил кредитную историю и получил успешный отчет. Вот только результата нет
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:37
MASolomko написав:
Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
По телефону спрашивали? Шанс типа больше повысить, но и шанс того, что новую крту при этом выдадут есть, нужно спрашивать.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:42
Slx, по телефону. Первая линия контакт-центра меня переключила на профильного специалиста и работали уже по той карте, 4 цифры которой уже ему сообщил.
Т. е. вряд ли, что они хотели предложить новую карту для перекредитования.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:19
Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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