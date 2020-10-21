Додано: Сер 21 жов, 2020 18:19

Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.



Коллеги, подскажите, плз, задала мне Тася новую загадку. Добавил новую карту в Т2Ю (Виику от другого аккаунта, если это важно) и сразу же попытался погасить с нее кредитную задолженность по Б5 и Пудре пимпой. В результате оба платежа без 3Ds-подтверждений "Ушли в обработку" и уже часа четыре никаких следов по ним не прослеживается. На картах-получателях денег нет, в меню "Платежи" их не видно, с карты-источника тоже ничего не снялось и не пыталось. Я бы эти деньги забрал с Виики-источника Фарсом или Моней и залил бы на Б5 и Пудру, но вдруг Тася все же решит провести эти платежи. Как думаете, сколько еще ждать?