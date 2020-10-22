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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3567356835693570>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
42
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:27

  Вкладчик1234 написав: Пустая лицензия - тоже товар, особенно сейчас Кстати, неизвестна роль Тигипка в этой ситуации. Он сказал, что "рабочее" заберут в ТАС, а "нерабочее" (которого там +90% ) - на финкомпании. Но никто не будет дальше особо следить, что с теми финкомпаниями будет - возможно это как раз упрощенный способ вывести руссианам что там осталось. Или переписать на людей Коломойского

В том то и дело, что вопросов больше, чем ответа. Но это, безусловно, очередная "схема".
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит".
Сегодня смотрю пришло уведомление, что Тас запросил кредитную историю и получил успешный отчет. Вот только результата нет :(
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:37

  MASolomko написав:Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?

По телефону спрашивали? Шанс типа больше повысить, но и шанс того, что новую крту при этом выдадут есть, нужно спрашивать.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:42

Re: ТАСКОМБАНК

Slx, по телефону. Первая линия контакт-центра меня переключила на профильного специалиста и работали уже по той карте, 4 цифры которой уже ему сообщил.
Т. е. вряд ли, что они хотели предложить новую карту для перекредитования.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:19

Re: ТАСКОМБАНК

Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.

Коллеги, подскажите, плз, задала мне Тася новую загадку. Добавил новую карту в Т2Ю (Виику от другого аккаунта, если это важно) и сразу же попытался погасить с нее кредитную задолженность по Б5 и Пудре пимпой. В результате оба платежа без 3Ds-подтверждений "Ушли в обработку" и уже часа четыре никаких следов по ним не прослеживается. На картах-получателях денег нет, в меню "Платежи" их не видно, с карты-источника тоже ничего не снялось и не пыталось. Я бы эти деньги забрал с Виики-источника Фарсом или Моней и залил бы на Б5 и Пудру, но вдруг Тася все же решит провести эти платежи. Как думаете, сколько еще ждать?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 00:09

  Кащей написав:сколько еще ждать?

До второго пришествия не ошибетесь. Они мне перевод от меня мне - неделю не проводили, тупо кинуть хотели. Рычаги воздействия вам в помощь.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:01

  Кащей написав:Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.

Коллеги, подскажите, плз, задала мне Тася новую загадку. Добавил новую карту в Т2Ю (Виику от другого аккаунта, если это важно) и сразу же попытался погасить с нее кредитную задолженность по Б5 и Пудре пимпой. В результате оба платежа без 3Ds-подтверждений "Ушли в обработку" и уже часа четыре никаких следов по ним не прослеживается. На картах-получателях денег нет, в меню "Платежи" их не видно, с карты-источника тоже ничего не снялось и не пыталось. Я бы эти деньги забрал с Виики-источника Фарсом или Моней и залил бы на Б5 и Пудру, но вдруг Тася все же решит провести эти платежи. Как думаете, сколько еще ждать?


Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, Ви додали Weekend card( іншого Клієнта ТАСКОМБАНКу) в Ваш особистий кабінет TAS2U та з цієї карти здійснили погашення заборгованості?
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:36

Проясните, пожалуйста, есть ли % на остаток в карте Weekend?
На сайте актуальных тарифов не нашел.
В файле Tarify_WeekendCard_04062020.pdf (в шапке - введено в дію 01.02.2020), которых неск. мес. назад скачивал с сайта, указано "7% від сумми залишку > 100 грн".
Реально на карте лежало в сентябре неск. сотен грн, % не заметил.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

  ignorabimus написав:Проясните, пожалуйста, есть ли % на остаток в карте Weekend?

есть, 7%
НО
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді

Т.е. если в течен мес там хоть 1 дн было 0, то и получите 0

ПС. Юзайте сбер, там 4% на остаток от 100грн :mrgreen:

ППС. Та вааще, Тася не для хоронения денеХ, она для КБ-рубилова :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 23 жов, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:40

ignorabimus
Раньше начислялось на минимальную сумму на счету за месяц.
Отдельной новостью шло, что на викенд (и, помоему, Б5) не начисляются проценты на позитивный остаток.
Amid
 
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