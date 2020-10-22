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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:27
Вкладчик1234 написав:
Пустая лицензия - тоже товар, особенно сейчас Кстати, неизвестна роль Тигипка в этой ситуации. Он сказал, что "рабочее" заберут в ТАС, а "нерабочее" (которого там +90% ) - на финкомпании. Но никто не будет дальше особо следить, что с теми финкомпаниями будет - возможно это как раз упрощенный способ вывести руссианам что там осталось. Или переписать на людей Коломойского
В том то и дело, что вопросов больше, чем ответа. Но это, безусловно, очередная "схема".
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:47
MASolomko написав:
У момент подачі цієї заявки банк запитував мою кредитну історію в УБКІ й від бюро він отримав відповідь "Звіт не надано через некоректний запит".
Сегодня смотрю пришло уведомление, что Тас запросил кредитную историю и получил успешный отчет. Вот только результата нет
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:37
MASolomko написав:
Делал попытку поднять кредитный лимит с нуля по Б5 и там спрашивали "Вам нужен лимит для собственных нужд или перекредитования". Перекредитование чем-то обязует или просто для галочки, что клиент банка хочет потратить бабосики для погашения карты другого банка?
По телефону спрашивали? Шанс типа больше повысить, но и шанс того, что новую крту при этом выдадут есть, нужно спрашивать.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Сер 21 жов, 2020 17:42
Slx, по телефону. Первая линия контакт-центра меня переключила на профильного специалиста и работали уже по той карте, 4 цифры которой уже ему сообщил.
Т. е. вряд ли, что они хотели предложить новую карту для перекредитования.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Сер 21 жов, 2020 18:19
Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.
Коллеги, подскажите, плз, задала мне Тася новую загадку. Добавил новую карту в Т2Ю (Виику от другого аккаунта, если это важно) и сразу же попытался погасить с нее кредитную задолженность по Б5 и Пудре пимпой. В результате оба платежа без 3Ds-подтверждений "Ушли в обработку" и уже часа четыре никаких следов по ним не прослеживается. На картах-получателях денег нет, в меню "Платежи" их не видно, с карты-источника тоже ничего не снялось и не пыталось. Я бы эти деньги забрал с Виики-источника Фарсом или Моней и залил бы на Б5 и Пудру, но вдруг Тася все же решит провести эти платежи. Как думаете, сколько еще ждать?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
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Кащей
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Додано: Чет 22 жов, 2020 00:09
Кащей написав:
сколько еще ждать?
До второго пришествия не ошибетесь. Они мне перевод от меня мне - неделю не проводили, тупо кинуть хотели. Рычаги воздействия вам в помощь.
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Maksi2
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Додано: Чет 22 жов, 2020 14:01
Кащей написав:
Че-то по Вике КБ странно начисляться стал. По крайней мере в СМС начисления странные. За покупку в 72 евро начислили 30 грн. Хотя из расчета 2% должно быть около 47грн.
Коллеги, подскажите, плз, задала мне Тася новую загадку. Добавил новую карту в Т2Ю (Виику от другого аккаунта, если это важно) и сразу же попытался погасить с нее кредитную задолженность по Б5 и Пудре пимпой. В результате оба платежа без 3Ds-подтверждений "Ушли в обработку" и уже часа четыре никаких следов по ним не прослеживается. На картах-получателях денег нет, в меню "Платежи" их не видно, с карты-источника тоже ничего не снялось и не пыталось. Я бы эти деньги забрал с Виики-источника Фарсом или Моней и залил бы на Б5 и Пудру, но вдруг Тася все же решит провести эти платежи. Как думаете, сколько еще ждать?
Доброго дня.
Уточніть, будь ласка, Ви додали Weekend card( іншого Клієнта ТАСКОМБАНКу) в Ваш особистий кабінет TAS2U та з цієї карти здійснили погашення заборгованості?
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:36
Проясните, пожалуйста, есть ли % на остаток в карте Weekend?
На сайте актуальных тарифов не нашел.
В файле Tarify_WeekendCard_04062020.pdf (в шапке - введено в дію 01.02.2020), которых неск. мес. назад скачивал с сайта, указано "7% від сумми залишку > 100 грн".
Реально на карте лежало в сентябре неск. сотен грн, % не заметил.
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ignorabimus
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:40
ignorabimus написав:
Проясните, пожалуйста, есть ли % на остаток в карте Weekend?
есть, 7%
НО
Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді
Т.е. если в течен мес там хоть 1 дн было 0, то и получите 0
ПС. Юзайте сбер, там 4% на остаток от 100грн
ППС. Та вааще, Тася не для хоронения денеХ, она для КБ-рубилова
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 23 жов, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:40
ignorabimus
Раньше начислялось на минимальную сумму на счету за месяц.
Отдельной новостью шло, что на викенд (и, помоему, Б5) не начисляются проценты на позитивный остаток.
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Amid
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