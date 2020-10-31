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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3567356835693570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:58

Amid прав !
см. https://tascombank.ua/files/20200903_Dod_5_Weekend.pdf
п. 1.11
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:29

Депогривня в Комсі сильно вниз
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... stavki2210
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Депогривня в Комсі сильно вниз


Зате у вайбер1 бомблять "статистикою , що сотн1 кл1ент1в ВЖЕ обрали купони та виграли ставки до 14% р1чних" будете наступним???

В Моно все котами заставлено, в ТАС1 - собаками.
Вот и понятно, что Тася с Моно поцапалась и разбежались по разные стороны.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:41

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депогривня в Комсі сильно вниз


Зате у вайбер1 бомблять "статистикою , що сотн1 кл1ент1в ВЖЕ обрали купони та виграли ставки до 14% р1чних" будете наступним???

В Моно все котами заставлено, в ТАС1 - собаками.
Вот и понятно, что Тася с Моно поцапалась и разбежались по разные стороны.

Ну тада хай сначала пришлють у Вайбер хупончик на +4%, ну та може я и зайду :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Ну тада хай


У Чат-бот телеги шлют....., только не забудьте /start набрать,
бо чекати..... не перечекати.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:40

Goodman
И мы знаем этих "клиентов" :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:06

Re: ТАСКОМБАНК

А что, давно уже пополнение в ТСО не более 4999 грн в сутки?
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3567356835693570
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