см.
п. 1.11
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:58
Amid прав !
см.
п. 1.11
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:29
Депогривня в Комсі сильно вниз
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:26
Re: ТАСКОМБАНК
Зате у вайбер1 бомблять "статистикою , що сотн1 кл1ент1в ВЖЕ обрали купони та виграли ставки до 14% р1чних" будете наступним???
В Моно все котами заставлено, в ТАС1 - собаками.
Вот и понятно, что Тася с Моно поцапалась и разбежались по разные стороны.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:41
Ну тада хай сначала пришлють у Вайбер хупончик на +4%, ну та може я и зайду
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:44
Re: ТАСКОМБАНК
У Чат-бот телеги шлют....., только не забудьте /start набрать,
бо чекати..... не перечекати.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 25 жов, 2020 08:40
Goodman
И мы знаем этих "клиентов"
Додано: Нед 01 лис, 2020 14:06
Re: ТАСКОМБАНК
А что, давно уже пополнение в ТСО не более 4999 грн в сутки?
Додано: Нед 01 лис, 2020 17:58
Кто даст короткий ликбез по Б5?
дайте ликбез по Б5, Где, что и как?
Как сродни Кравчуку ходить меж капельками дождя???
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
|