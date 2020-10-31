|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:52
ukrprom2014 Красно дякую Вам. А накладные расходы есть? страховки, смс-ки платные, иные задумки?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:12
СМС бесплатные, от страховки откажитесь если будут настаивать.
Даже смена пинкода тут стала на шару.
Перевыпуск по сроку сделали за денежку малую.
|