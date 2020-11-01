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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:52
ukrprom2014 Красно дякую Вам. А накладные расходы есть? страховки, смс-ки платные, иные задумки?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:12
Goodman написав:ukrprom2014
Красно дякую Вам. А накладные расходы есть? страховки, смс-ки платные, иные задумки?
СМС бесплатные, от страховки откажитесь если будут настаивать.
Даже смена пинкода тут стала на шару.
Перевыпуск по сроку сделали за денежку малую.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21
Подскажите, пожалуйста (до сих пор не было нужно):
по картам Б5 (продукты, АЗС) и Пудра (аптеки, одежда) - 1% кэшбэка за свои, правильно?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:27
Искатель
Да.
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Vorlon
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:12
Vorlon
По пудре, если покупка вне категории, КБ нет.
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Amid
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