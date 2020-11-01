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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3568356935703571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:52

ukrprom2014 Красно дякую Вам. А накладные расходы есть? страховки, смс-ки платные, иные задумки?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:12

  Goodman написав:ukrprom2014 Красно дякую Вам. А накладные расходы есть? страховки, смс-ки платные, иные задумки?

СМС бесплатные, от страховки откажитесь если будут настаивать.
Даже смена пинкода тут стала на шару.
Перевыпуск по сроку сделали за денежку малую.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:21

Подскажите, пожалуйста (до сих пор не было нужно):
по картам Б5 (продукты, АЗС) и Пудра (аптеки, одежда) - 1% кэшбэка за свои, правильно?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:27

Искатель
Да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:12

Vorlon
По пудре, если покупка вне категории, КБ нет.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:42

Weekend

в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:46

  yoggik написав:в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?

Можно перевыпустить
Тариф есть, закопан на сайте
Закрывать счет ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно, иначе может висеть долг в 365 грн
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:41

  yoggik написав:в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?

можно перевыпустить, только надо ли это Вам? у меня была дебетка без лимита, особого смысла в ней за последний год не видел, за что платить - непонятно, потому закрыл.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:43

  yoggik написав:в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?

Нові не відкривали, але старі ще нещодавно перевипускали і на сайті ще минулого місяця картка була, а тепер її дійсно прибрали. Якщо цікавить перевипуск, то можете уточнити на гарячій лінії актуальну політику.
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