RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3570357135723573>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:за что платить - непонятно

Кишмиш 2% за комуналь, обмін валюти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34994
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:за что платить - непонятно

Кишмиш 2% за комуналь, обмін валюти.


сомнительное какое то удовольствие платить комуналь за свои с 2% кишмиша, отказывая себе в возможности получать 5%... :? этой картой уже давно не пользовался

да и для обмена, спорно, сейчас при таком курсе не вижу для себя особой надобности :wink:
Lost
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 07.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:отказывая себе в возможности получать 5%.

Ну так 5% теж за свої...а так погожжуюсь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34994
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10

Re: ТАСКОМБАНК

оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится :).
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:13

  klug написав:
  yoggik написав:в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?

Нові не відкривали, але старі ще нещодавно перевипускали і на сайті ще минулого місяця картка була, а тепер її дійсно прибрали. Якщо цікавить перевипуск, то можете уточнити на гарячій лінії актуальну політику.

сегодня заказал перевыпуск - еще перевыпускают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:14

  ol_zy написав:оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится :).
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.

Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32814
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15

  yoggik написав:в этом месяце заканчивается по сроку карта Weekend, тут где то на форуме читал, что уже нет этого тарифа, да и на сайте не вижу его в списке карт. Карта закончится и все, или надо идти в банк закрывать?

походу поздно закрывать, это надо было в прошлом закрыть. у меня утром абонку списали (но я перевыпускаю). Если абонку у вас списали, то уже можете спокойно перевыпустить и закрыть в октябре 2021.
з.ы. таки можете закрывать - это вроде в блоке абонка только.
Востаннє редагувалось ol_zy в Вів 03 лис, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:16

  clientage написав:
  ol_zy написав:оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится :).
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.

Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная :)

а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:19

Re: ТАСКОМБАНК

  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

А якби на початку грудня перевипустити то на місяць більше юзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34994
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:25

  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

У меня тоже списали (блокнули), но никто не звонил.
Думал сама в отделение придёт
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13110
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7305 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3570357135723573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9650)
03.11.2020 01:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.