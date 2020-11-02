Кишмиш 2% за комуналь, обмін валюти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:09
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:15
сомнительное какое то удовольствие платить комуналь за свои с 2% кишмиша, отказывая себе в возможности получать 5%... этой картой уже давно не пользовался
да и для обмена, спорно, сейчас при таком курсе не вижу для себя особой надобности
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:06
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:10
Re: ТАСКОМБАНК
оригинально они по викенду абонку списывают, но автоматом карту не перевыпускают. Типа напомнили так списанием. Выходит берут абонку за карту, которая в этом месяце закончится .
з.ы. я то перевыпускаю - мне она весьма подходит - т.е. такая напоминалка в -365 вполне сработала, но как бы странно, логичнее было списывать, если заказал перевыпуск.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:13
сегодня заказал перевыпуск - еще перевыпускают.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:14
Там не списание, а блок. Если не перевыпустите, то и не спишут, ток заяву нуна оформить на закрытие счета. Но напоминалка действенная
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:15
походу поздно закрывать, это надо было в прошлом закрыть. у меня утром абонку списали (но я перевыпускаю). Если абонку у вас списали, то уже можете спокойно перевыпустить и закрыть в октябре 2021.
з.ы. таки можете закрывать - это вроде в блоке абонка только.
Востаннє редагувалось ol_zy в Вів 03 лис, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:16
а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:19
Re: ТАСКОМБАНК
А якби на початку грудня перевипустити то на місяць більше юзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:25
У меня тоже списали (блокнули), но никто не звонил.
Думал сама в отделение придёт
За Виталия Наливкина!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|