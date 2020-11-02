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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3570357135723573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:47

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

А якби на початку грудня перевипустити то на місяць більше юзати?

не знаю - 10 раб. дней перевыпуск... - это 10 дне с неактивной картой, да и не факт, что перевыпустили бы - пакет то уже не выпускается - потерять жалко, а абонку все равно спишут в ноябре, так что особого смысла не вижу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:51

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

У меня тоже списали (блокнули), но никто не звонил.
Думал сама в отделение придёт

мне тоже никто не звонил - это я сам перезвонил. в прошлом месяце на горячке узнавал - автоматом не перевыпускают - рекомендовали в первых числах ноября перезвонить и заказать перевыпуск. даже через чат на сайте не приняли заявку, только звонить.
во время звонка прошел допрос их гестапо - сколько карт в банке, где прописан, дату рождения, секретное слово, ФИО, последние 4 цифры номера карты, номер своего телефона - вроде только это.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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  #<1 ... 3570357135723573
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