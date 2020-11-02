не знаю - 10 раб. дней перевыпуск... - это 10 дне с неактивной картой, да и не факт, что перевыпустили бы - пакет то уже не выпускается - потерять жалко, а абонку все равно спишут в ноябре, так что особого смысла не вижу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:47
не знаю - 10 раб. дней перевыпуск... - это 10 дне с неактивной картой, да и не факт, что перевыпустили бы - пакет то уже не выпускается - потерять жалко, а абонку все равно спишут в ноябре, так что особого смысла не вижу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 03 лис, 2020 00:51
мне тоже никто не звонил - это я сам перезвонил. в прошлом месяце на горячке узнавал - автоматом не перевыпускают - рекомендовали в первых числах ноября перезвонить и заказать перевыпуск. даже через чат на сайте не приняли заявку, только звонить.
во время звонка прошел допрос их гестапо - сколько карт в банке, где прописан, дату рождения, секретное слово, ФИО, последние 4 цифры номера карты, номер своего телефона - вроде только это.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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