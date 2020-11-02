RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3571357235733574>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:47

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

А якби на початку грудня перевипустити то на місяць більше юзати?

не знаю - 10 раб. дней перевыпуск... - это 10 дне с неактивной картой, да и не факт, что перевыпустили бы - пакет то уже не выпускается - потерять жалко, а абонку все равно спишут в ноябре, так что особого смысла не вижу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 00:51

  Вкладчик1234 написав:
  ol_zy написав:а-а-а ну тада ладно. я не вчитывался особо - сразу позвонили и перевыпустил

У меня тоже списали (блокнули), но никто не звонил.
Думал сама в отделение придёт

мне тоже никто не звонил - это я сам перезвонил. в прошлом месяце на горячке узнавал - автоматом не перевыпускают - рекомендовали в первых числах ноября перезвонить и заказать перевыпуск. даже через чат на сайте не приняли заявку, только звонить.
во время звонка прошел допрос их гестапо - сколько карт в банке, где прописан, дату рождения, секретное слово, ФИО, последние 4 цифры номера карты, номер своего телефона - вроде только это.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 08:27

Re: ТАСКОМБАНК

Так, если срок действия карты 11/20 то уже щас звонить заказывать перевыпуск, или в декабре? Абонплата уплачена до 4.12.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:02

  Ferlakur написав:Так, если срок действия карты 11/20 то уже щас звонить заказывать перевыпуск, или в декабре? Абонплата уплачена до 4.12.

Перевыпуск возможен за 2 месяца до срока окончания карты.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

Щось ТА32у глючить. Пише система недостиупна. А за 5 хвилин вже пускає. Так з самого ранку. Шоза?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 16.02.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:20

  Кочевник написав:Щось ТА32у глючить. Пише система недостиупна. А за 5 хвилин вже пускає. Так з самого ранку. Шоза?

Сьогодні має бути оновлення додатку.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 14.10.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:23

  Кочевник написав:Щось ТА32у глючить. Пише система недостиупна. А за 5 хвилин вже пускає. Так з самого ранку. Шоза?

Бывает такое изредка.
Иногда сразу со второй попытки впускает
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13115
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7305 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:59

Re: ТАСКОМБАНК

СМС - ку кинули : 15 платежей в ноябре с КЛ Б5 - может быть выиграете 100 000 гр :)
THB
 
Повідомлень: 737
З нами з: 22.07.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:01

THB
С добрым утром! То есть про акцию на позапрошлой странице вы не читали... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 9320
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:08

  Vorlon написав:THB
С добрым утром! То есть про акцию на позапрошлой странице вы не читали... :?

Сорян,прошлую читал,а позапрошлую,каюсь,пропустил :roll:
THB
 
Повідомлень: 737
З нами з: 22.07.16
Подякував: 143 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3571357235733574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Adast, Google Adsense [Bot], ingtrans, ramaz, ramzes4, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (855)
03.11.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.