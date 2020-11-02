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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3571357235733574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:10

  THB написав:СМС - ку кинули : 15 платежей в ноябре с КЛ Б5 - может быть выиграете 100 000 гр :)

Імовірність виграшу нульова.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35007
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:14

Sportbank объявил о сотрудничестве с Таскомбанком
Vorlon
 
Повідомлень: 9320
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:30


передайте им, шо пусть еще с Альфой наведут мосты и тады покроют всю Неньку :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32821
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3848 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:45


Все правильно...Оксі дрібна львівська банка.
Комса більш представлена в Неньці Україні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35007
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
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  #<1 ... 3571357235733574
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