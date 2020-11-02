Імовірність виграшу нульова.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:10
Імовірність виграшу нульова.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:14
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:30
передайте им, шо пусть еще с Альфой наведут мосты и тады покроют всю Неньку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:45
Все правильно...Оксі дрібна львівська банка.
Комса більш представлена в Неньці Україні.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:14
У всех в тексте приглашения на акцию в Viber есть слова:
К чему перевыпуск
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:44
можна доцю хоронити
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:08
Доця спортом не займається...буде жити.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:45
Да, доця будет кешбечить на жратве, а спиртик -- типа на спорте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:11
clientage так спорт на жратву тоже какой-то 1% давал. И мне лимит щедрый налил, а не это жлобысько.
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:29
То Ви на Ганю образились...мабуть.
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