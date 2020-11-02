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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:55
Квесторе_поверніться спочатку на татка. А Ганя мені лише для спортивного інтересу)
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:08
ТАС2Ю всьоо?!
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